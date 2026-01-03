MANOVRA REGIONALE: CAVALLARI CRITICO, “PIU’ TASSE E ZERO RISPOSTE, PROVINCIA DI TERAMO PENALIZZATA”

TERAMO - "Leggendo le dichiarazioni trionfalistiche della maggioranza regionale sulla manovra finanziaria, non posso non rilevare una profonda distanza tra la narrazione del centrodestra e la realtà che vivono cittadini e territori". Lo afferma in una nota il consigliere regionale di opposizione Giovanni Cavallari.

"Parliamo di una manovra da 5,6 miliardi," dice, "segnata da tagli generalizzati ai dipartimenti, da una finanziaria presentata e poi modificata dallo stesso centrodestra nel tentativo di renderla politicamente sostenibile e presentabile ai cittadini, e soprattutto da un aumento dell'IRPEF regionale imposto per coprire i debiti della sanità. Debiti che, tuttavia, non si traducono in alcun miglioramento dei servizi: le liste d'attesa restano inaccettabili, la mobilità passiva continua a crescere e i LEA rimangono lontani dagli standard richiesti".

"A preoccupare è anche la gestione della Protezione civile regionale, un settore cruciale per una regione fragile come l'Abruzzo. Invece di rafforzare prevenzione, pianificazione e supporto ai volontari, si assiste a una progressiva marginalizzazione del comparto, con risorse limitate e una visione più emergenziale che strutturale. Un approccio miope che espone il territorio a rischi sempre maggiori. In questo contesto, la Provincia di Teramo risulta ancora una volta penalizzata e ridimensionata, con un peso politico sempre più marginale nelle scelte strategiche regionali. Un territorio che contribuisce in modo significativo, ma che continua a ricevere risposte insufficienti".

"Di fronte a questo quadro, sentire la maggioranza vantarsi di essere "unita e coesa" appare quantomeno fuori luogo. L'unità non è un valore se serve solo a difendere scelte sbagliate e a scaricare i costi sui cittadini senza offrire soluzioni concrete. Il compito della politica dovrebbe essere quello di migliorare la vita delle persone e la sicurezza dei territori, non quello di celebrare una compattezza che produce più tasse, meno servizi e nessuna prospettiva di cambiamento" conclude Cavallari nella sua nota.