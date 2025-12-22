MANOVRA: SIGISMONDI, “CON GOVERNO MELONI ITALIA E’ TORNATA A CAMMINARE A TESTA ALTA”

ROMA – “La manovra di bilancio è il momento dell’anno in cui, più di ogni altra occasione, si accende il dibattito politico ma non si può negare, al di là delle osservazioni e delle critiche dell’opposizione, che il governo Meloni è stato in grado di produrre risultati, nonostante la difficile congiuntura internazionale e il delicato momento mondiale. Dobbiamo quindi esserne fieri, anche perché sono le stesse agenzie di rating, spesso giudici severi, a riconoscere la bontà degli obiettivi conseguiti dall’Italia in questi ultimi tre anni”.

Lo dichiara in aula il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi, capogruppo FdI in Commissione Ambiente a Palazzo Madama.

“Record dell’occupazione, soprattutto al sud e nel settore femminile, riduzione delle aliquote Irpef e taglio del cuneo fiscale, investimenti nel settore agricolo come mai prima era accaduto, sono soltanto alcuni degli esempi che si posso fare per sancire che la strada intrapresa dal nostro esecutivo è quella giusta attraverso anche lo sviluppo infrastrutturale, la difesa di circa 13 mila cantieri che rischiavano il blocco per il caro costo dei materiali, la difesa del settore automobilistico dalla folle ideologia green. Tutto questo testimonia che l’Italia è tornata a camminare a testa alta, raggiungendo risultati economici superiori a quelli di altre Nazioni dell’Unione Europea, sempre e comunque nell’interesse degli italiani”, conclude Sigismondi.