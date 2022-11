MANOVRA, SIGISMONDI E TESTA (FDI): “RAPIDITA’ E CONCRETEZZA DEL GOVERNO MELONI”

L’AQUILA – “Dagli impegni assunti ai primi fatti concreti che in tempi rapidissimi il Governo Meloni ha predisposto a beneficio delle famiglie e delle imprese della Nazione. È questo che attendevano i cittadini ed il mondo imprenditoriale, vessati dalla grave crisi economica: la prontezza dello Stato nel tornare ad essere alleato degli italiani, attraverso misure di sostegno in tutti gli ambiti in cui vi era la massima urgenza di interventi”.

Così, in una nota, i parlamentari abruzzesi di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guerino Testa in merito alla manovra economica illustrata oggi dal governo.

“Il Governo a guida Meloni ha una strategia programmatica molto chiara e lungimirante che pone al centro famiglie e imprese, per fronteggiare al meglio la complicata congiuntura economica e per restituire gradualmente stabilità, potere di acquisto e slancio alle nostre famiglie e all’intero tessuto produttivo italiano”, concludono.