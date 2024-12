MANOVRA: SIGISMONDI (FDI), “FATTI CONCRETI PER SVILUPPO ECONOMICO, SOSTEGNO FAMIGLIE E PIU’ DEBOLI”

ROMA – “La legge di bilancio di quest’anno ribadisce il nostro impegno, in continuità con le precedenti manovre, a puntare sullo sviluppo economico, sul sostegno alle famiglie, sui lavoratori, sulle imprese e sui più deboli. Questa è la terza legge di bilancio predisposta dal governo Meloni ed è la prima che si è confrontata con le nuove regole del Patto di Stabilità. Ma a differenza del passato, quando si sprecavano le risorse, con questo governo sono state destinate ai settori fondamentali”.

Così, durante la discussione generale in Aula, il senatore abruzzese di Fratelli d’Italia Etel Sigismondi.

“Nella sanità sono stati destinati 136,5 miliardi, aumentando la spesa sanitaria pro capite dai 1.900 euro del 2018 ai 2.300 euro attuali. Il taglio del cuneo fiscale, che ammonta a 17 miliardi, ha portato l’aumento delle buste paghe per i lavoratori di 100 euro in più al mese, mentre la proroga del fondo garanzie apporterà un sostegno a piccole e medie imprese, motore economico della Nazione. Con l’Ires premiale, inoltre, 18 mila aziende potranno beneficiare di un taglio dell’imposta del 4%, che genererà nuovi investimenti e nuove assunzioni. E poi il sostegno alle famiglie e alla natalità, l’aumento delle pensioni minime e le misure per il Sud”.

“Fatti concreti e tangibili che smentiscono tutte le fake news delle opposizioni, dalle quali non accettiamo certo lezioni”, conclude Sigismondi.