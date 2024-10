MANOVRA: TESTA (FDI), “IMPRONTATA ALLA CRESCITA, TAGLIO CUNEO FONDAMENTALE PER MILIONI DI ITALIANI”

ROMA – “La legge di bilancio varata dal governo è nettamente improntata alla crescita e allo sviluppo del Paese. Sono molto soddisfatto per l’impianto della terza manovra finanziaria del governo Meloni che poggia su alcuni interventi che reputo fondamentali: penso, per esempio, al taglio del cuneo fiscale”.

Lo dice, in una nota, Guerino Testa, deputato abruzzese di Fratelli d’Italia e segretario in commissione Finanze alla Camera.

“Nonostante una crisi geopolitica gravissima e le innumerevoli tensioni internazionali, il governo, mantenendo la parola data agli italiani ha, infatti, confermato una misura importantissima per dare sostegno economico ai lavoratori. Ancora una volta gli allarmismi della sinistra cadono nel vuoto: non soltanto nessuna tassa viene aumentata ma viene confermata una riduzione fiscale i cui effetti si fanno sempre più tangibili per milioni di cittadini. Per il taglio del cuneo contributivo, inoltre, si prevede anche un beneficio per i redditi fino a 40.000 euro”.

“Viene così rafforzata una misura vitale per i consumi e per le famiglie e ciò dimostra quanto per il governo Meloni il sostegno ai ceti medio-bassi sia prioritario”, conclude Testa.