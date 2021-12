MANOVRA, TORTO: “FONDAMENTALE RIFINANZIAMENTO FONDO ANTIRANDAGISMO”

ROMA – “Sono estremamente soddisfatta dell’approvazione, in commissione Bilancio al Senato, dell’emendamento che prevede il rifinanziamento di 8 milioni di euro nel 2022 per il Fondo per la tutela del benessere e per la lotta all’abbandono degli animali da compagnia. Nello specifico, questi soldi saranno utilizzati per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, mentre ulteriore 2 milioni sono stati stanziati per incrementare il fondo istituito presso il Ministero della Sanità dalla Legge quadro del 1991, per potenziare le azioni di contrasto al fenomeno del randagismo”.

Così la deputata del Movimento 5 Stelle, Daniela Torto.

“Il tema del benessere dell’animale e del randagismo è a me molto caro e troppo spesso viene messo in secondo piano a vantaggio di altre tematiche ritenute più importanti. Sono contenta di aver potuto contribuire, lo scorso anno, ad un avanzamento culturale della politica su questo tema, che deve essere al centro dell’agenda politica nazionale. L’approvazione di questo emendamento è frutto di quell’importante lavoro: bisogna continuare su questa strada per assicurare i diritti e le tutele necessarie agli animali”, conclude Torto.