MANOVRA, TORTO (M5S): “GOVERNO COCCOLA EVASORI E CORROTTI”

ROMA – “Il governo continua con una mano a schiaffeggiare la povertà, chi non riesce a mettere insieme il pranzo con la cena, e con l’altra invece coccola gli evasori, i corrotti e oggi anche le squadre di calcio, quindi siamo di fronte ad una maggioranza che è completamente nel caos, che non sa gestire neppure le proprie difficoltà interne e non dà risposte all’opposizione”.

È quanto sostiene la deputata abruzzese del M5S Daniela Torto.

“Noi abbiamo potuto affrontare in questi giorni la bocciatura, e lo abbiamo fatto con grande rammarico, dei nostri grandissimi e importanti temi per il Paese e non solo per il Movimento Cinquestelle. Niente sul taglio al cuneo, niente sulle pensioni, se non una piccola operazione finta che ci è Sto arrivando!ivata solamente questa notte e di cui non siamo assolutamente soddisfatti, niente sul salario minimo. Non si può accettare di andare avanti così in questi giorni perché c’è un Paese in sofferenza che chiede di essere ascoltato”.