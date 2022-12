MANOVRA, TORTO (M5S): “NESSUNA RISORSA PER L’ABRUZZO, DA FDI SOLO FALSITA'”

ROMA – “A leggere le parole dei senatori di di Fratelli d’Italia, Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris c’è da rimanere esterrefatti”.

Lo dichiara in una nota la deputata abruzzese Daniela Torto, capogruppo M5S in commissione Bilancio alla Camera.

“Parlano di una manovra di bilancio che non esiste, di una realtà che hanno costruito a tavolino. Questa manovra di bilancio – aggiunge – lascia le briciole a cittadini e imprese e il nostro territorio, purtroppo, pagherà le conseguenze di questa mancanza di coraggio e di visione del governo Meloni. Ci parlano di misure per contrastare la crisi, quando lo stesso governo prevede una crescita praticamente nulla nel 2023 e ha stanziato risorse che possono coprire solo i primi tre mesi dell’anno. Ma di cosa parlano quindi queste persone?”

“Ancora pensano di poter prendere in giro i cittadini abruzzesi con la loro propaganda? Ora la campagna elettorale è finita e le loro chiacchiere si scontrano con la dura realta. Non ci sono soldi per l’Abruzzo in questa manovra. I pochissimi provvedimenti che è stato possibile approvare sono arrivati grazie a dei nostri emendamenti, che stanziano risorse per contrastare il dissesto idrogeologico, per sostenere le assunzioni nelle forze dell’ordine e nei vigili del fuoco, per il sostegno alle persone con disabilità nei Conservatori. Ma di certo non può bastare: conosciamo benissimo i problemi del nostro territorio, molti dei quali dovuti proprio alla malagestione di questi anni del governatore Marsilio”.

“Ancora una volta, le bugie di Fratelli d’Italia, non aiuteranno l’Abruzzo a superarli”, chiosa Torto.