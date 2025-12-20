ROMA – Via libera della commissione Bilancio del Senato alla manovra.

È stato votato il mandato al relatore e il testo approderà in Aula lunedì per discussione generale per poi essere votato martedì. Poco prima del voto il presidente del Senato Ignazio La Russa ha ringraziato maggioranza e opposizione del lavoro svolto.

La commissione Bilancio del Senato ha conferito il mandato ai relatori Guido Liris (Fdi), Claudio Borghi (Lega), Dario Damiani (Forza Italia) e Mario Alejandro Borghese (Cd’I-Udc-Nm-Maie-Cp).

Il testo approderà quindi in aula di Palazzo Madama il 22 dicembre alle 9,30 come era stato stabilito.

L’approvazione è prevista per il giorno successivo con in programma, alle 10, l’inizio delle dichiarazioni di voto.

Commenta il senatore aquilano Liris: “C’è soddisfazione. È stata una dimostrazione di forza di Fratelli d’Italia, che ha tenuto la barra dritta, come tutto il centrodestra, anche nei momenti critici ed è riuscita a essere collante di tutta la maggioranza”.

“È una manovra – ha aggiunto – che stando ai fatti e ai numeri è più importante di quella uscita dal Consiglio dei ministri perché è stata arricchita di contributi, anche per volontà del governo, alle imprese” e “alla parte produttiva del Paese, anche con un attenzione particolare alle persone in difficoltà e deve usufruire dei servizi come la sanità in primis”.

“Soddisfattissimo, abbiamo anche riaffermato un po’ di potere del Parlamento, tante volte compresso da esecutivo, giudiziario, da tutti. Invece abbiamo migliorato”, commenta il senatore della Lega e relatore Claudio Borghi.