MANTO STRADALE A PEZZI IN VIA CARABBA: SOLLECITATI INTERVENTI AL COMUNE DELL’AQUILA

L’AQUILA – Ci sono proteste per la strada dissestata in più punti in via Rocco Carabba all’Aquila. La segnalazione arriva dai numerosi commercianti che hanno esercizi nella zona e dagli stessi automobilisti che transitano da quelle parti.

Chiedono al Comune di chiudere quelle buche in tempo utile prima che diventjno ancora più evidenti e pericolose. Del resto, a loro dire, si tratta di un lavoro che potrebbe essere completato in pochi minuti e gradito a molti visto che via Carabba ha un notevole volume di traffico.