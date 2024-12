MANUTENZIONE FUNIVIA DEL GRAN SASSO: ECCO 3.5 MILIONI DAL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE

L’AQUILA – Ammonta a 3,5 milioni di euro la somma che il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti stanzierà in favore del Comune dell’Aquila per interventi di manutenzione ordinaria della funivia del Gran Sasso.

La giunta comunale ha dato il via libera allo schema di convenzione con il Mit-Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per il trasporto pubblico, finalizzata all’erogazione della somma che finanzierà i lavori che garantiranno la funzionalità tecnica dell’infrastruttura. “Si tratta – ha commentato il sindaco, Pierluigi Biondi – di un’altra buona notizia per la nostra montagna e i suoi operatori e lavoratori, oltre che per quelli del Centro turistico del Gran Sasso. Con queste risorse procederemo con le operazioni di manutenzione di un’opera strategica del territorio su cui il Comune investirà ulteriori 4 milioni per la sostituzione delle funi portanti. Azioni che, oltre a garantire continuità nella vita tecnica dell’impianto, consentono di guardare con rinforzata fiducia al futuro del Gran Sasso e alla sua valorizzazione”.

“Il mio ringraziamento va al sindaco, all’amministrazione e al gruppo di lavoro per il Gran Sasso per questo importante risultato, frutto di una costante e proficua interlocuzione con le strutture ministeriali. – ha dichiarato il consigliere comunale con delega allo Sviluppo del Gran Sasso, Luigi Faccia – L’impegno di tutti, ognuno per la sua parte, è quello di contribuire alla tutela di uno degli elementi più preziosi e qualificanti della nostra terra: il Gran Sasso. Un obiettivo comune che quotidianamente, spesso lontano dai riflettori, viene perseguito in nome del bene collettivo e della nostra comunità”.