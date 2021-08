MANUTENZIONE PARCHI GIOCO DI PINETO, PROSEGUONO I LAVORI DELL’AMMINISTRAZIONE

PINETO – Come annunciato qualche settimana fa, l’Amministrazione Comunale di Pineto, ha portato avanti attività di manutenzione e sostituzione dei giochi rotti in tutti i parchi gioco del comune. Tale intervento è quasi completato e si è reso necessario a causa dell’usura degli stessi e anche di alcuni atti vandalici subìti. In particolare sono state ripristinate le carrucole nei parchi giochi di Scerne e nel Quartiere dei Fiori; al Quartiere dei Poeti sono stati sostituiti vecchi scivoli e altalene con nuovi giochi più sicuri; lungo la ciclovia adriatica, all’altezza del Mercatone Uno, è stata ripristinata un’area dedicata all’attività sportiva all’aperto. Nel Parco giochi di Corfù, così come in quelli degli altri quartieri, sono stati sostituiti i principali giochi che presentavano pericoli con nuovi dispositivi, così come sono stati riparati i punti oggetto di atti vandalici. Tra le manutenzioni che verranno effettuate a breve c’è il ripristino dell’erba sintetica nell’area gioco della piazza del Quartiere dei Poeti e la piantumazione di nuovi alberi nel parco giochi di Villa Fumosa dove sono state installate una nuova altalena e un nuovo scivolo combinato.

“Avevamo molto a cuore questo intervento e siamo felici di annunciare che è quasi completato – dichiara l’Assessora ai Lavori Pubblici del Comune di Pineto, Jessica Martella – i parchi gioco sono frequentati per lo più da bambini e devono essere posti sicuri. Abbiamo a cura la pulizia di questi spazi e ci siamo impegnati per sistemare o sostituire giochi non più utilizzabili. Grazie a contributi pubblici abbiamo via via rinnovato gli arredi e continueremo a farlo confidando sul senso civico e sul senso di comunità di tutti affinché non vengano danneggiati come accaduto di recente”.