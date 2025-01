MANUTENZIONE POTABILIZZATORE DI MONTORIO: RUZZO RETI, POSSIBILI DISAGI PER ALTRI DUE GIORNI

MONTORIO AL VOMANO – Proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria al potabilizzatore di Montorio al Vomano (Teramo).

Per questo motivo – fa sapere in una nota Ruzzo Reti – per le prossime 48 ore, possono ancora verificarsi problematiche al servizio idrico e cali di pressione nelle seguenti località:

Comune di Teramo: ad esclusione del capoluogo e del presidio ospedaliero, Colleatterrato, San Nicolò a Tordino.

Comuni di Bellante, Canzano, Castellalto, Isola del Gran Sasso, Morro D’Oro (zone collinari), Mosciano Sant’Angelo, Notaresco (zone collinari), Torricella Sicura.

Inoltre, da questa sera alle 20 fino alle 5 di domani mattina 27 gennaio, è prevista la chiusura dei serbatoi, con interruzione del servizio idrico, nei territori sottoelencati:

• Comune di Alba Adriatica: intero territorio comunale

• Comune di Ancarano: intero territorio comunale

• Comune di Campli: intero territorio comunale

• Comune di Civitella del Tronto: Villa Lempa e Rocche

• Comune di Colledara: intero territorio comunale

• Comune di Colonnella: capoluogo e località San Giovanni

• Comune di Controguerra: intero territorio

• Comune di Corropoli: intero territorio comunale

• Comune di Giulianova: intero territorio comunale ad esclusione del presidio ospedaliero

• Comune di Martinsicuro: Villa Rosa

• Comune di Montorio al Vomano: intero territorio comunale

• Comune di Morro D’Oro: Pagliare

• Comune di Nereto: capoluogo

• Comune di Notaresco: Guardia Vomano

• Comune di Pineto: intero territorio comunale

• Comune di Roseto degli Abruzzi: intero territorio comunale

• Comune di Sant’Omero: intero territorio comunale ad esclusione del presidio ospedaliero

• Comune di Sant’Egidio alla Vibrata: intero territorio comunale

• Comune di Torano Nuovo: intero territorio comunale

• Comune di Tossicia: intero territorio comunale

• Comune di Tortoreto: intero territorio comunale.

Gli orari indicati si riferiscono all’inizio e alla fine delle manovre, pertanto l’erogazione idrica effettiva potrà subire delle variazioni in ritardo rispetto all’orario indicato, soprattutto per le utenze idraulicamente più sfavorite ed in funzione della capacità di compenso dei singoli serbatoi.

Seguiranno aggiornamenti.