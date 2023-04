MANUTENZIONE VIADOTTI: CHIESTI TRE ANNI PER VERTICI STRADA DEI PARCHI

TERAMO – La Procura della Repubblica di Teramo, nel corso della requisitoria nel processo con rito abbreviato a carico dei vertici di Strada dei Parchi, spa del gruppo industriale abruzzese Toto, ex concessionaria delle autostrade laziali ed abruzzesi A24 e A25, sullo stato dei viadotti nel tratto teramano della A24, ha formulato le richieste per i quattro imputati: la condanna a tre anni di reclusione per Carlo Toto, azionista di maggioranza e presidente onorario della Holding omonima, Gino Lai, direttore generale d’esercizio, l’ex ad Cesare Ramadori, i direttori tecnico ed operativo, Gabriele Nati e Marco Carlorocchi, l’ex responsabile direzione tecnica Marco Bellesia. Due anni sono stati chiesti per gli ex amministratori delegati Sandro Capparucci e Roberto Zianna.

Gli imputati devono rispondere a vario titolo di attentato alla sicurezza dei trasporti, inadempimento e frode nelle pubbliche forniture.

Secondo i difensori, “le richieste fatte dai pm non trovano assolutamente riscontro in quelli che sono gli atti legittimamente acquisiti al processo. Questo lo potremo facilmente dimostrare durante la nostra discussione”.

Lo scorso 8 marzo il Tribunale dell’Aquila, primo tra i quattro in Abruzzo che indagano sul dossier manutenzione autostradale, ha assolto gli imputati, tra cui Carlo Toto. A Teramo l’udienza è stata aggiornata al prossimo 27 aprile.