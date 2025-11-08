MANUTENZIONI STRAORDINARIE A CASTELLALTO E TERAMO: AL VIA INTERVENTI PER 2 MILIONI

TERAMO – “Diamo l’avvio, grazie al lavoro svolto dalla struttura dell’azienda regionale per le attività produttive (ARAP), a un lotto che vede l’impiego di circa 2 milioni di euro di FSC nell’area del comune di Castellato e di Teramo, iniziando a coprire soprattutto le aree più danneggiate”.

Così, in una nota, l’assessore regionale alle Attività Produttive Tiziana Magnacca a margine della consegna dell’appalto per i lavori di manutenzione straordinaria della rete viaria a servizio dell’agglomerato industriale di Teramo che ha visto la presenza del sindaco di Castellalto, Aniceto Rocci, del consigliere regionale Marinella Rossi e del sub commissario Arap Roberto Romanelli, accompagnato dal direttore tecnico, Nicola Bernabeo, e dal responsabile dell’unità territoriale, Antonio Della Croce.

L’impresa aggiudicatrice dei lavori è Appalti Engineeribng di Elice (Pescara).

“Si tratta di un evento quasi storico – ha spiegato l’assessore – perché credo che gli asfalti non siano stati mai messi a sistema, rifatti o quantomeno interventi straordinari non ne sono stati fatti. Con questo intervento facciamo il tappetino bituminoso, che è il primo grande intervento per mettere in sicurezza le strade e garantire il senso di incolumità per i cittadini oltre che rendere più agevole lo spostamento delle merci sia in approvvigionamento per le nostre imprese che per i beni che poi partono dalle nostre imprese verso la distribuzione. Tentiamo di dare una mano concreta alle strutture insediative abruzzesi – ha concluso Magnacca – nel tentativo di ridurre quanto più possibile i costi di trasformazione che incidono pesantemente sulle imprese italiane in generale ed europee, vista la concorrenza e anche il tema dei dazi”.

L’importo complessivo a base d’asta del primo intervento ammonta a 1.964.475,39 di euro, finanziato con risorse assegnate alla Regione Abruzzo nell’ambito della programmazione FSC 2021-2027 e destinate ad ARAP per il miglioramento delle infrastrutture produttive.

Gli interventi, che potrebbero essere caratterizzati da momentanee sospensioni a causa della realizzazione di alcuni sottoservizi, interesseranno gradualmente gran parte delle aree industriali di Villa Zaccheo, Case Molino e Montecchia nel Comune di Castellalto e di Piane S. Atto nel Comune di Teramo e Canzano.

Nei prossimi mesi, in rapida successione ma attraverso distinti contratti attuativi, avranno inizio analoghi interventi anche nelle aree industriali di Piane Sant’Andrea, nel comune di Atri, e Castelnuovo Vomano nel comune di Castellalto, così come negli agglomerati ricadenti nelle altre Unità Territoriali di ARAP.