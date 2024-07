MAPPATURA RINNOVABILI: AUTONOMIE LOCALI ABRUZZO, “CONDIVISIONE CON COMUNI, TUTELARE PAESAGGIO”

L’AQUILA – “La mappatura delle aree idonee all’installazione di impianti eolici e fotovoltaici è un passaggio essenziale per evitare una proliferazione indiscriminata”: inizia così la dichiarazione di Alessandro Paglia, direttore dell’associazione di comuni ALI Abruzzo (Autonomie Locali Italiane – Abruzzo)

Paglia prosegue: “La nostra regione è ricca di aree ad alto valore naturalistico e paesaggistico, ci sono inoltre gli aspetti sociali e gli impatti sulle comunità da tenere in considerazione. I sindaci conoscono meglio di chiunque altro le istanze territoriali, ci auguriamo che la Regione li renda pienamente partecipi del processo e che si acceleri sulla ricognizione delle aree. Siamo sempre stati convinti della necessità di spingere sulle rinnovabili, come ogni cosa però necessita di essere governata per non creare blocchi di opposizione alla transizione ecologica. Il tempo non è molto ma con un lavoro corale è possibile stabilire delle regole condivise da tutti e a tutela di tutti”.

