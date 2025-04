CHIETI: MARATONA NOTTURNA IL 13 GIUGNO, AVVIATA L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO

CHIETI- “Anche quest’anno sosteniamo la macchina organizzativa della Maratona ‘Notturna Città di Chieti’, confermando il nostro impegno concreto per la promozione dello sport, della socialità e della valorizzazione del nostro patrimonio urbano. Si tratta di un evento che si svolge il 13 giugno, ormai rappresenta una tradizione consolidata per la nostra città, capace ogni anno di attirare atleti, appassionati e cittadini in una cornice unica, quella delle vie illuminate del centro storico teatino”.

Così, in una nota, l’assessore comunale allo Sport Manuel Pantalone dopo l’approvazione della delibera in Giunta.

“La Maratona Notturna, che quest’anno potenziamo ulteriormente essendo Città Europea dello Sport, si distingue per la sua duplice anima: una fase agonistica, riservata agli atleti che scelgono di mettersi alla prova in un contesto urbano suggestivo, e una passeggiata non competitiva, aperta a tutti coloro che desiderano vivere una serata all’insegna del benessere, della convivialità e della bellezza – rimarca l’assessore Pantalone – . Un’occasione unica per camminare insieme, riscoprendo scorci, monumenti e atmosfere della nostra Chieti in un modo diverso, lento e partecipato. È un modo per promuovere stili di vita sani, per rinsaldare il senso di comunità e per offrire un momento di festa che unisce tutte le generazioni”.

“Inoltre, rappresenta un veicolo importante di promozione turistica, contribuendo a raccontare la bellezza della nostra città anche al di fuori dei confini regionali. Voglio ringraziare l’ASD US ACLI Marathon Chieti per la passione e la professionalità con cui ogni anno lavora all’organizzazione dell’evento, e gli uffici comunali per il supporto amministrativo e operativo. Il nostro obiettivo è quello di sostenere e potenziare tutte quelle iniziative che, come questa, contribuiscono a rendere Chieti una città viva, attrattiva e inclusiva. Siamo pronti a correre insieme, anche quest’anno, per una nuova ed emozionante edizione della Maratona Notturna. Vi aspettiamo tutti lungo il percorso, che si corra o si cammini: sarà comunque un modo per vivere Chieti con occhi nuovi”.