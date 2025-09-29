MARCHE: ACQUAROLI RIELETTO PRESIDENTE. MARSILIO, “VITTORIA CHE RENDE GIUSTIZIA AL LAVORO SVOLTO”

ROMA – “Francesco Acquaroli rieletto presidente delle Marche”.

L’annuncio di Youtrend arriva dopo i dati raccolti con i primi exit poll e le prime proiezioni, dai quali risulta che il margine di vantaggio del presidente uscente, di Fratelli d’Italia, è di quasi sette punti sullo sfidante di centrosinistra, l’europarlamentare del Pd Matteo Ricci.

Secondo le prime proiezioni il vantaggio oscilla fra i 6 e i 7 punti, con una percentuale di consensi superiore al 50 per cento. Un dato che era già emerso con i primi exit poll e che è stato poi consolidato dalle proiezioni.

Nei due comitati elettorali dei due sfidanti principali, al momento i candidati non si sono visti in attesa di aver un quadro maggiormente consolidato dei risultati. Non è escluso che in serata possano arrivare ad Ancona esponenti nazionali del centrodestra.

In una nota, il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, di FdI, anche lui rieletto a marzo 2024 per il secondo mandato, commenta: “La squillante vittoria di Francesco Acquaroli rende giustizia del grande lavoro svolto con umiltà e dedizione al servizio della sua terra. Con l’amico fraterno Francesco e con le Marche continueremo a lavorare insieme per un rinnovato protagonismo della dorsale appenninico-adriatica, troppo a lungo marginalizzata nei decenni passati. Un lavoro che porteremo avanti, a fianco del Governo nazionale e di Giorgia Meloni“.