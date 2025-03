MARCO BENSO: 9 MESI FA LA SCOMPARSA. I FAMILIARI AL PREFETTO DELL’AQUILA, “RIPRENDERE LE RICERCHE”

L’AQUILA – Ancora nessuna notizia di Marco Benso, sparito il 29 luglio dello scorso anno da Rocca di Cambio nell’Aquilano, e allora i familiari hanno chiesto al prefetto dell’Aquila, tramite il loro avvocato, di far riprendere le ricerche e di poter avere un incontro con lo stesso dottor Giancarlo Di Vincenzo.

“Ci sono delle zone”, affemano i familiari dell’anziano, “come da Fontavignone in giù che sono state poco battute nelle ricerche finora fatte per cui, come ci dicono pure gli altri Corpi investigativi da noi contattati, sarebbbe il caso di riavviare queste ricerche da quelle parti prima possibile anche per via che adesso c’è più luce”.

Marco Benso, 88 anni, romano, è scomparso dalla sua seconda abitazione, nel quartiere residenziale “I Cerri”, a Rocca di Cambio, dove trascorreva le vacanze assieme alla moglie. Si era allontanato per fare una passeggiata. Da quel giorno tutto è stato inutile anche se ci sono stati degli avvistamenti non fruttuosi alla periferia dell’Aquila ma anche in zone limitrofe alla sua residenza rocchigiana. Anche la nota trasmissione Rai “Chi l’ha visto?” si è messa sulle sue tracce senza esito nonostante l’impegno profuso.

Sono comunque ancora tanti i manifesti affissi all’Aquila e nelle zone nevralgiche per ricordare alla gente della vicenda di Benso con un nunero di telefono per possibili segnalazioni di quell’uomo certamente anziano ma ancora con molte energie e sportivo.