MARCO VERRATTI E JESSICA AIDI SPOSI A PARIGI: “VI ASPETTIAMO IN ABRUZZO PER FESTEGGIARE”

MANOPPELLO – Dopo la vittoria degli Europei il matrimonio per Marco Verratti: festa grande a Manoppello per il suo cittadino più illustre che è convolato a nozze.

Sulla pagina Facebook ufficiale del Comune di Manoppello gli auguri del sindaco Giorgio De Luca e dell’intera comunità.

“Quattro giorni dopo il trionfo dell’Italia al campionato europeo di calcio, è vittoria dei sentimenti. Il nostro Marco Verratti e Jessica Aidi si sono sposati oggi pomeriggio a Neuilly Sur Seine, comune a nord di Parigi. Agli sposi e a tutti i familiari di Marco partiti da Manoppello per essere accanto al centrocampista azzurro, protagonista del successo della nazionale a Wembley, gli auguri del sindaco Giorgio De Luca, dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità. Vi aspettiamo a Manoppello non appena sarà possibile per brindare insieme!”.