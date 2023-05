L’AQUILA – “Un giovane talento abruzzese che con il suo impegno nel campo cinematografico ha dato lustro alla regione”.

Dopo il grande successo di Mare fuori, la serie più discussa e amata del momento, dalla Regione Abruzzo arriva un importante riconoscimento per il giovane attore di origini lancianesi Nicolò Galasso, 24 anni, che ha interpretato Gaetano O’ Pirucchio.

A Nicolò Galasso il Consiglio regionale, su proposta della consigliera della Lega Sabrina Bocchino, ha attribuito un premio in denaro per l’importo di 8mila euro, nell’ambito dei principi di matrice statutaria che hanno il compito, tra gli altri, “di promuovere la cultura, valorizzare le iniziative culturali e salvaguardare il patrimonio costituito dalle specificità regionali, valorizzare il paesaggio e le bellezze naturali della regione favorendone la conoscenza e la diffusione”.

“In genere nessuno è profeta in patria, ma non è questo il caso e abbiamo voluto subito dimostrare tutto il nostro orgoglio e la nostra riconoscenza nei confronti di un giovane che grazie alla sua passione e al suo talento è riuscito a portare in alto l’Abruzzo”, spiega la consigliera Bocchino.

Nicolò Galasso, nato a Lanciano nel 1998, è figlio d’arte: il padre che piange la sua morte nella serie tv, lo stesso nella vita reale, è lo stimato attore teatrale Domenico Galasso, fondatore del Piccolo Teatro Orazio Costa di Pescara, la madre è Marta Bucciarelli, anche lei artista di teatro.

Per quanto riguarda la formazione del giovane attore, dopo aver partecipato ad un paio di workshop, nel 2018 ha iniziato a frequentare il Corso di Recitazione Scuola Nazionale di Cinema presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, dove tuttora studia.

Il premio rappresenta uno “stimolo del suo percorso nel mondo del cinema e che lo induca a continuare con la recitazione con la stessa passione che hanno mosso fin ad ora le sue scelte”, si legge nella delibera 40 del 13 aprile 2023 del Consiglio regionale nella quale viene ricordato che lo stesso premio è stato “precedentemente previsto per le attrici Sofia Fiore e

Carlotta De Leonardis (deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 190 del 07 dicembre 2021)”.

Galasso, spiega Bocchino, è già stato informato del premio: “non si aspettava questo riconoscimento, è un ragazzo molto umile e ‘pulito’. Presto stabiliremo la data e il programma per la cerimonia di premiazione, sarà un giorno di festa”.

Tra suoi lavori: Il Ballo delle Incertezze (Videoclip musicale di Ultimo, 2017); Io non ho mai (corto, 2017); The New Pope (serie TV 2018); I Medici 3 (serie TV, 2018); Mentre ero via (fiction, 2018); Se mi abbracci, non avere paura (film, 2018); La Belva (film, 2019); La Scuola Cattolica (film, 2020); Piove (film, 2021); La Notte Più Lunga dell’Anno (film, 2021); Adagio (film, 2022).