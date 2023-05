MARE PESCARA, TERZA BANDIERA BLU CONSECUTIVA. SINDACO MASCI, “PROVA VISBILE DELLA BUONA POLITICA”

PESCARA – “La domenica di mare di Pescara è stata la riprova visibile a tutti del lavoro e dei risultati della buona politica. A quattro anni esatti dalla mia elezione a sindaco, per la terza volta consecutiva la nostra città può far svettare con orgoglio la Bandiera Blu che testimonia non solo la qualità delle acque dell’Adriatico, ma è un indice della crescita della qualità della vita a Pescara che non a caso è un esempio di attrattività su scala nazionale. Questo riconoscimento non arriva dal nulla, ma è il frutto della capacità di individuare gli obiettivi importanti e di sapere come raggiungerli”.

Lo afferma in una nota il sindaco di Pescara, Carlo Masci.

“La Bandiera Blu – prosegue il primo cittadino pescarese – e la competitività della nostra offerta balneare, quattro anni fa, non erano promesse elettorali: per me e per la mia squadra rappresentavano invece due elementi del nostro programma che stiamo realizzando punto dopo punto, con credibilità e impegno quotidiani”.

“Il risultato è eccezionale nel panorama italiano e le presenze sulla spiaggia, con la crescita del turismo anche internazionale grazie all’aeroporto, sono eloquenti di un indirizzo politico giusto, professionale ed efficace, sempre al fianco e per il bene dei pescaresi”, conclude Masci.

