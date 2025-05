MARELLI: MAGNACCA, “OK IMPIANTO FOTOVOLTAICO A SULMONA MA NO DELOCALIZZAZIONE LINEE PRODUTTIVE”

SULMONA – “L’accordo sottoscritto da Plenitude e Marelli per la realizzazione di tre impianti fotovoltaici in Italia, di cui uno in Abruzzo, è una notizia che accogliamo in maniera positiva. Per lo stabilimento Marelli di Sulmona assume un valore da non sottovalutare in termini di riduzione dei costi per la spesa energetica. E’ un investimento importante che genererà indubbi benefici anche in termini in sostenibilità ambientale”.

A dichiararlo l’assessore alle Attività Produttive Tiziana Magnacca commentando l’annuncio di Plenitude per la realizzazione nello stabilimento Marelli di Sulmona (L’Aquila) di un impianto fotovoltaico da 4 MWp. “Un intervento che comporterà evidenti vantaggi in termini di bilancio aziendale consentendo alla Marelli – aggiunge l’assessore Magnacca – di proiettare l’azienda verso il futuro. Tuttavia torniamo a chiedere di evitare la delocalizzazione della produzione dei bracci oscillanti evitandone il trasferimento in India. Ma soprattutto all’azienda ribadiamo la necessità di investimenti necessari per garantire al plant di Sulmona di essere pienamente competitiva e poter garantire ancora la filiera di approvvigionamento per la produzione Stellantis di Atessa”.