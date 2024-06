MARELLI SULMONA: LA COMMESSA PER IL FURGONE DUCATO ASSICURATA FINO AL 2031

SULMONA – La commessa Ducato è assicurata per altri sette anni, fino al 2031, per lo stabilimento Magneti Marelli di Sulmona (L’Aquila). E’ quanto emerso nel corso dell’incontro che le organizzazioni sindacali hanno avuto con l’azienda, nella sede romana di Confindustria.

Lo stop alla produzione del furgone Ducato era previsto inizialmente per il 2028, fatto che aveva destato la preoccupazione di operai e sindacati. Inoltre, dal 19 agosto prossimo sarà attivato per un anno il contratto di solidarietà, in base all’organizzazione del lavoro.

“Sono stati confermati gli investimenti da 2,3 milioni di euro. Rispetto all’ultimo tavolo, le prospettive sono migliori, almeno in riferimento al Ducato,” commenta la Uil. Al momento sono 462 gli operai della fabbrica, tutti in cassa integrazione per i rallentamenti dell’ex Sevel di Atessa (Chieti) a cui la Marelli è collegata per l’80 per cento della produzione.