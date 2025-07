MARELLI SULMONA: MAGNACCA, “IMPEGNO PER GARANTIRE CONTINUITA’ INDUSTRIALE E OCCUPAZIONALE”

SULMONA – “Questo pomeriggio i vertici della Marelli hanno illustrato la situazione complessiva dell’azienda in Italia. Relativamente alla produzione dei bracci oscillanti per il Ducato Messico, Marelli intenderebbe mantenere la produzione a Sulmona, altrimenti destinata in India. Tale decisione favorirebbe il recupero di 18 lavoratori rispetto ai 36 previsti in esubero”.

A dichiararlo, in una nota, l’assessore regionale alle Attività produttive e Lavoro, Tiziana Magnacca, che ha partecipato all’incontro, svoltosi in video collegamento, con il ministero delle Imprese e del Made in Italy e i sindacati nazionali e territoriali di categoria.

L’assessore Magnacca ribadisce l’impegno della Regione Abruzzo “affinché venga garantita la continuità industriale e occupazionale nello stabilimento di Sulmona” e precisa come “nel corso dell’ultimo tavolo regionale automotive dedicato a Stellantis, che ha visto la partecipazione dei vertici nazionali e dello stabilimento di Atessa, di Confindustria Abruzzo, dei sindacati e del Polo dell’automotive, è stato espressamente chiesto all’azienda un impegno concreto verso Marelli utilizzando gli annunciati 6 miliardi di euro nelle attività di supply chance”.

Il Ministero ha aggiornato la seduta a mercoledì 1 ottobre per un’ulteriore verifica.