MARELLI SULMONA: PREVISTI CASSA INTEGRAZIONE A GIUGNO E ULTERIORI ESUBERI

SULMONA – Cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona (L’Aquila). La misura, ha reso noto l’azienda alle organizzazioni sindacali, scatterà dal 10 al 24 giugno, previste nello specifico, due settimane di cig.

Nei prossimi giorni azienda e sindacati si incontreranno per definire i termini, ma soprattutto per capire, nel lungo periodo, come la cassa integrazione si concilia con i 18 turni. Intanto per il prossimo 20 giugno è stato annunciato un incontro a Roma nella sede di Confindustria.

“In quella sede, vogliamo sperare, arrivino chiarimenti anche riguardo gli esuberi e il loro smaltimento”- intervengono le organizzazioni sindacali. E’ sceso ulteriormente il numero dei dipendenti della fabbrica peligna. Dai 480 del mese scorso si è passati ai 462 attuali di cui 40 impiegati. Diciotto lavoratori tra incentivi e dimissioni volontarie sono andati via.