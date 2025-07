MARELLI SULMONA: PROROGA DI UN ANNO CONTRATTO SOLIDARIETA’, OK INTESA

SULMONA – Via libera all’intesa tra Regione Abruzzo, Marelli Sistemi Sospensioni e sindacati per la proroga del Contratto di solidarietà in scadenza il prossimo 31 luglio allo stabilimento di Sulmona.

L’intesa è prodromica a quella nazionale fissata per il 25 luglio al ministero delle Imprese e del Made in Italy dove verrà ufficializzato la proroga della misura di welfare in favore dei 440 lavoratori del sito produttivo di Sulmona.

La normativa prevede che la proroga del Contratto di solidarietà, dopo la scadenza del periodo di Cassa integrazione straordinaria di 24 mesi, per essere operativa deve essere accompagnata, a livello locale con le Regioni interessate, da un’intesa sull’attuazione delle politiche attive del lavoro per la durata della proroga stessa. Di fatto con l’accordo sottoscritto oggi l’iter di legge è stato rispettato in vista del via libera definitivo il prossimo 25 luglio al Ministero.

“Come Regione Abruzzo – commenta in una nota a margine l’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca – abbiamo messo a disposizione i Centri per l’impiego di Sulmona e L’Aquila per tutte le attività richieste. È superfluo ribadire che per l’Automotive nazionale e regionale si tratta di un momento di grande difficoltà certificato dalla situazione difficile di Stellantis, il partner principale di Marelli Sospensioni, per cui la proroga del Contratto di solidarietà deve essere vista con un passaggio necessario e indispensabile in prospettiva di ripresa del mercato all’auto”.

Dal canto la società ha garantito, in aggiunto al piano presentato dalla Regione, l’organizzazione di corsi di formazione interna mediante “Fondimpresa” che toccheranno settori della salute e sicurezza, aggiornamento professionale, sostenibilità e tutela ambientale.

La proroga del Contratto di solidarietà avrà una durata di un anno: dal 1° agosto 2025 al 1° agosto 2026.