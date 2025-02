MARELLI SULMONA: SFIORA IL 70% L’ADESIONE ALLO SCIOPERO, PRESIDIO DAVANTI ALLO STABILIMENTO

SULMONA – Tocca la soglia del 70 per cento l’adesione allo sciopero alla Marelli di Sulmona (L’Aquila) per la vertenza dei metalmeccanici. Lavoratori e sindacati, questa mattina, si sono schierati davanti ai cancelli della fabbrica peligna con bandiere e striscioni. Uno sciopero che diventa messaggio, come hanno ricordato le organizzazioni sindacali. Un modo per riaccendere il faro sullo stabilimento.

“Dal 2023 ad oggi abbiamo perso oltre cento persone. Siamo arrivati a 144 dipendenti – ha esordito Luca Casasanta della Fim Cisl – Abbiamo fatto questo sciopero per ottenere visibilità e dispiace che oggi non siamo compatti e qualche operaio è entrato”. I dipendenti della fabbrica lavorano con gli ammortizzatori sociali con la riduzione lavorativa del 45 per cento e con il mantenimento del bagaglio contributivo. Entro dicembre sono previsti 147 esuberi e di nuove commesse nemmeno l’ombra. “Mi domando dove altro dovrebbe essere la politica in questo momento” ha dichiarato la senatrice pentastellata Gabriella Di Girolamo, che ha preso parte al presidio.