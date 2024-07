MARETTA AL COMUNE DI SULMONA: SI DIMETTE ASSESSORE ALLA CULTURA RAMUNNO, “MANCA FIDUCIA”

SULMONA – Andrea Ramunno, assessore alla cultura e allo sport di Sulmona, di Italia viva, ha annunciato le sue dimissioni. La decisione, comunicata al sindaco del centrosinistra Gianfranco Di Piero, arriva come una doccia fredda nel pieno del cartellone estivo degli eventi.

“Ho sempre inteso questo ruolo in maniera totale”, ha scritto Ramunno, “se non sono nelle condizioni di poter svolgere pienamente il mio lavoro, se non c’è piena fiducia e collaborazione da chi è al mio fianco, non ha senso per me continuare ad operare. Ringrazio chi ha pensato a me qualche mese fa e solo chi ha lavorato lealmente al mio fianco”.

Il sindaco, Di Piero, terrà oggi un incontro chiarificatore con Italia Viva.

Come scrive Onda tv, alla base delle dimissioni di Ramunno, terzo assessore comunale alla Cultura che si è dimesso, dopo Rosanna Tuteri ed Elio Accardo, “l’ordinanza sugli orari della movida che discrimina i bar, le tempistiche incerte sui lavori di efficientamento del Teatro dal momento che Ramunno ha preso i contatti con le associazioni della stagione di prosa e camerale, i fondi da destinare alla notte bianca del 24 agosto ma anche ai lavori sull’Eremo di S. Onofrio”.

In particolare Ramunno avrebbe avuto un duro scontro con la consigliera consigliera comunale del Pd Antonella La Gatta, per le sue ingerenze sul capitolo cultura.