MARINANGELI REFERENTE SANITARIO EMERGENZE ABRUZZO, LE CONGRATULAZIONI DEL SINDACO BIONDI

L’AQUILA – “Al professor Franco Marinangeli giungano i migliori auguri di buon lavoro per l’importante e impegnativo incarico di referente sanitario regionale per le emergenze della Regione Abruzzo”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi: “Un compito che sono certo saprà assolvere al meglio delle sue capacità, con le consuete doti di umanità, dedizione e professionalità dimostrate costantemente tra i corridoi e nelle stanze dell’ospedale San Salvatore, confermate nell’instancabile impegno in prima linea per fronteggiare la pandemia. Un riconoscimento che premia, oltre che l’uomo e le sue indiscusse competenze, l’intera sanità aquilana, composta da eccellenze assolute, donne e uomini che hanno dimostrato enorme spirito di sacrificio e abnegazione in questi due anni contrassegnati dal coronavirus e quotidianamente lavorano per garantire un’offerta sanitaria alla comunità di altissimo livello”.