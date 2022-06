“MARISILIO VIVE A ROMA”: PRESIDENTE REPLICA A LETTA, “TRA 7 GIORNI… RISPONDERANNO GLI AQUILANI”

L’AQUILA – “Ad Enrico Letta gli risponderanno gli aquilani… fra 7 giorni…”

Il presidente della Regione, Marco Marsilio, Fdi, liquida con una telegrafica e sarcastica risposta, sollecitato da Abruzzoweb, il segretario nazionale del Partito democratico Enrico Letta, che aveva ironizzato sulla “non abruzzesità” del presidente, aggiungendo che di fatto Marsilio anche ora è di casa nella capitale.

Nulla di nuovo sotto al sole, il fatto che Marsilio, è abruzzese solo di origine, tornato in regione solo come candidato e poi presidente della Regione, è uno dei tormentoni delle opposizioni in regione del centrosinistra e del movimento 5 stelle, sin dalla campagna elettorale delle regionali del 2019.

Letta durante il comizio della candidata di centrosinistra, la deputata Stefania Pezzopane, aveva dichiarato quanto segue: “Noi non possiamo più accettare che l’Abruzzo sia marginalizzato in Italia com’è marginalizzato dalla giunta Marsilio. In questo caso, quando tu, Stefania, dici ‘L’Aquila sorella di Roma’ il problema è che il presidente della giunta Marsilio t’ha preso troppo sul serio. È andato direttamente a Roma. Vive a Roma. Dell’Aquila e di Pescara non gli interessa nulla”.