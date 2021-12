MARITOZZO GIGANTE PER LE VIE DEL CENTRO DI TERAMO: ALLIEVI DELL’ALBERGHIERO PROVANO A BATTERE RECORD

TERAMO – Un maritozzo gigante per le vie del centro di Teramo per battere tutti i record. È quello che realizzeranno domani, martedì 14 dicembre, gli allievi dell’Istituto d’istruzione superiore “Di Poppa-Rozzi” diretto dalla preside Caterina Provvisiero.

I circa 600 studenti degli indirizzi pasticceria, enogastronomia, sala e vendita e accoglienza turistica si cimenteranno nella realizzazione del celebre dolce tra le 15,30 e le 17,30, in un percorso che da Piazza Martiri della Libertà si svilupperà lungo buona parte di Corso San Giorgio.

Il maritozzo, al cioccolato, sarà lungo circa 300 metri e composto da ben 9mila porzioni che saranno preparate nei laboratori della scuola e assemblate nel cuore della città, dove poi saranno distribuite alla cittadinanza e alle numerose associazioni di volontariato come augurio di buon Natale.

Per la realizzazione del maritozzo da record saranno utilizzati la bellezza di 2.400 uova, 300 chili di farina, 60 litri di latte, 45 chili di zucchero, 45 di burro, 10 chili di lievito di birra, 6 chili di semi di anice e 180 chili di crema di nocciola. Saranno 140 i tavoli utilizzati per l’allestimento in piazza.

Il programma di martedì prevede alle ore 15,00 il posizionamento della segnaletica a terra lungo il tragitto, alle 15,30 il montaggio dei tavoli con il fissaggio delle tovaglie, alle ore 16,00 il posizionamento del maritozzo unendo i 600 pezzi confezionati, tra le 17,00 e le 17,30 il completamento dell'”opera” con la misurazione della lunghezza. Alle ore 19,00 il maritozzo sarà trasferito nello stand predisposto per lo sporzionamento e la distribuzione.