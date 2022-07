MARMOLADA, D’ANGELO: “CORDOGLIO PER TRAGEDIA, A VOLTE PASSIONE MONTAGNA PIU’ FORTE DEL PERICOLO”

L’AQUILA – “La passione per la montagna porta a vivere emozioni uniche che soltanto chi freme e vive per raggiungere una vetta sempre più alta può capire. A volte però non sempre va tutto come deve andare e il pericolo è sempre in agguato”.

Lo dichiara Daniele D’Angelo, consigliere di ‘L’Aquila al Centro’ al Comune dell’Aquila.

“Gli alpinisti ne sono coscienti ma la voglia di raggiungere la vetta e guardare orizzonti unici è più forte. Cordoglio sincero ai familiari e alle vittime della tragedia che si è abbattuta sulla Marmolada. Grazie come sempre al soccorso alpino che in queste ore sta lavorando in condizioni estreme nella speranza, sempre più flebile per il passare delle ore, di salvare vite umane”, conclude D’Angelo.