MARSICA: GRAVE ROTTURA ACQUEDOTTO, SQUADRE DEL CAM AL LAVORO PER RIPARAZIONE

AVEZZANO – Il Consorzio Acquedottistico Marsicano (Cam) informa che, a causa di una grave rottura sulla condotta principale di adduzione che alimenta i comuni di Cerchio, Collarmele, Aielli Alto e Aielli Stazione, nella giornata odierna si stanno registrando disservizi e interruzioni nella normale fornitura idrica.

Le squadre tecniche del Cam sono già operative e stanno raggiungendo il punto della rottura, localizzato in un crinale montano particolarmente impervio, per procedere alle operazioni di riparazione straordinaria.

I lavori proseguiranno per tutta la giornata di domenica 2 novembre 2025, fino al completo ripristino del servizio.

Si raccomanda a tutta l’utenza un uso responsabile e parsimonioso dell’acqua, limitando i consumi non essenziali fino alla conclusione dell’intervento.

Per eventuali segnalazioni o situazioni di emergenza è attivo il numero di reperibilità 348 5272168.