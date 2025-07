MARSICA: MIGLIAIA DI PERSONE SENZ’ACQUA DA GIORNI, RIPRESI LAVORI PER RIPAZIONE ACQUEDOTTO

AVEZZANO – Prosegue l’emergenza idrica nella Marsica, con 60.000 utenze senz’acqua in particolare ad Avezzano, Luco dei Marsi e Collelongo.

La rottura riguarda il tubo di adduzione principale dai pozzi di Trasacco.

A partire dalle ore 7.00 è stata riattivata la distribuzione tramite autobotti nei punti fissi dei comuni di Collelongo e Luco dei Marsi, sia per acqua potabile che per uso igienico.

Rimane attiva e costante la fornitura idrica sostitutiva per le strutture sanitarie essenziali, tra cui l’ospedale civile, le RSA, le case di cura, il carcere giudiziario e altri.

Non è ancora disponibile, invece, la fornitura idrica sostitutiva per utenze private e per servizi commerciali ludici, che dovranno attendere ulteriori comunicazioni nelle prossime ore.

Per le urgenze gravi e documentabili, restano attivi i consueti numeri di reperibilità, mentre a partire dalle ore 9.00 sarà disponibile anche il call center dedicato al numero 0863 090030