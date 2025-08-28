MARSICALAND 2025: TORNA DAL 12 SETTEMBRE LA GRANDE FESTA DEL GUSTO E DELLE TRADIZIONI LOCALI

AVEZZANO – Dal 12 al 14 settembre Avezzano (L’Aquila) e la Marsica ospitano la nuova edizione di Marsicaland – Festival diffuso dell’agroalimentare, tre giorni dedicati alle tipicità agroalimentari, all’identità territoriale e alla convivialità

Dopo il successo della scorsa edizione, il Festival torna ad animare il cuore della città con un ricco programma che unisce eccellenze enogastronomiche, cultura, musica e spettacolo.

Il fulcro dell’evento sarà il grande Mercato diretto della Terra, allestito in piazza Risorgimento e piazza del Mercato e aperto dalle 10 alle 19. Qui i produttori locali presenteranno e venderanno direttamente le loro specialità: cereali e legumi antichi, olio, zafferano, miele, tartufi e molto altro. Prodotti a km0, frutto di filiere corte e sostenibili, che permettono un rapporto diretto e di fiducia tra produttore e consumatore.

Attorno al mercato prenderà vita un fitto calendario di eventi che spazieranno dai talk e dalle tavole rotonde con esperti, giornalisti e ricercatori, agli show cooking e alle degustazioni guidate da chef e sommelier. Non mancheranno i concerti, gli spettacoli musicali, le aree street food e le attività di animazione per grandi e piccoli, trasformando il centro cittadino in un vivace palcoscenico a cielo aperto.

Momento culminante del Festival sarà il Corteo storico in costume, previsto per domenica 14 settembre alle ore 17. Oltre 250 figuranti provenienti da tutti i paesi del comprensorio sfileranno per le vie di Avezzano insieme a carri, trattori, animali, macchine d’epoca e persino droni. Uno spettacolo unico che celebra il senso di appartenenza e l’identità culturale della Marsica, trasformando le strade cittadine in un grande racconto collettivo.

“Con la prossima edizione del 12,13 e 14 settembre”, ha commentato il direttore scientifico di Marsicaland, Ernesto Di Renzo, “colloca ancora di più le sue radici nel contesto culturale, celebrativo e progettuale di Avezzano e dell’intera Marsica. A questo punto fermarsi o tornare indietro non sarà più possibile, giustificabile o perdonabile. Finora sono state messe in opera molte iniziative. Altre ancora ne saranno cantierate. Questo perché Marsica Land, oltre ad essere un grande evento che promuove il comparto agroalimentare come risorsa e come patrimonio condiviso, è innanzitutto una casa comune e una proposta di futuro. Un’idea ambiziosa da realizzarsi tutti assieme nel segno dell’appartenenza al territorio e della identificazione in esso”.