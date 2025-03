MARSICALAND RICONOSCIUTO DALLA REGIONE COME “MANIFESTAZIONE DI ALTO VALORE CULTURALE E TURISTICO”

AVEZZANO – Marsicaland ottiene un importante riconoscimento istituzionale. Nella seduta di martedì scorso, tenutasi nell’aula consiliare del Comune di Pescara, il consiglio regionale d’Abruzzo ha approvato all’unanimità il progetto di legge n. 2/2024, depositato lo scorso 23 aprile 2024 dal consigliere regionale Massimo Verrecchia, che riconosce a MarsicaLand come “manifestazione dall’alto valore culturale, turistico e di promozione enogastronomica con la quale si dà lustro al territorio della Marsica e dell’intero Abruzzo”.

“È un risultato davvero insperato per un progetto nato ‘dal basso’ soli due anni fa”, dichiara Ernesto Di Renzo, direttore scientifico di MarsicaLand, in una nota. “Il nostro è un progetto a finalità integrative e identitarie che ben presto è stato adottato e sentito come proprio dalle comunità dell’intero territorio marso. Con MarsicaLand, la Marsica ambisce a riacquisire un suo profilo identitario riconoscibile e riconosciuto e aspira a perseguire il ruolo protagonistico che le compete nella storia, nella politica, nella cultura e nell’attrattività turistica di questa meravigliosa regione che è l’Abruzzo”. Nato con il supporto diretto delle principali associazioni di categoria di Avezzano e della Marsica, il progetto ha visto in questi due anni la realizzazione di numerose attività culturali di alto profilo: mostre, convegni, conferenze, contest enogastronomici e manifestazioni pubbliche a carattere storico e socio-integrativo.

“In questo breve lasso di tempo, le attività messe in atto da MarsicaLand sono state molteplici e partecipate”, sottolinea Di Renzo, “ma soprattutto sono state in grado di portare avanti un programma scientifico articolato in eventi dall’elevato profilo scientifico e culturale. Tra questi spicca il Festival diffuso dell’alimentare, con il grande e inedito ‘Mercato diretto della terra’, che ha avuto luogo a piazza Risorgimento lo scorso settembre 2024 e che verrà di nuovo riallestito e potenziato per il prossimo mese di settembre 2025”.

L’importante riconoscimento regionale si deve in particolar modo alle capacità organizzative del direttore artistico Giuliano Montaldi e al ruolo logistico-economico che il comune di Avezzano, nella figura del sindaco Gianni Di Pangrazio, e l’assessorato all’Agricoltura della Regione Abruzzo, nella figura di Emanuele Imprudente, hanno fornito per la sua nascita e il suo potenziamento. Fondamentale è stata anche l’azione dell’assessore al bilancio della Regione Abruzzo Mario Quaglieri, che ha fatto sì che anche per l’anno 2025 la manifestazione venisse cofinanziata dalla regione tramite l’Arap, l’ente attuatore cui compete la gestione economica del Festival. “A tutti giunga il più sentito plauso per aver creduto a un progetto culturale che valorizza il nostro territorio e le nostre tradizioni”, conclude Di Renzo, “MarsicaLand rappresenta non solo un’opportunità di promozione turistica ed enogastronomica, ma anche un momento di riscoperta dell’identità marsicana nel contesto più ampio della regione Abruzzo”.