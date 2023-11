MARSILIO A BRUXELLES: “TOLLERANZA ZERO PER COMBATTERE CON DETERMINAZIONE L’ANTISEMITISMO”

BRUXELLES- “L’odio per gli ebrei va di pari passo con l’odio verso lo Stato di Israele e con una mancata accettazione del diritto di Israele all’esistenza. Per combattere efficacemente l’antisemitismo nelle città europee, sono indispensabili quindi leadership, determinazione e una politica di tolleranza zero. È cruciale agire immediatamente, a tutti i livelli, con un’enfasi particolare sull’educazione, per contrastare la normalizzazione dell’antisemitismo.”

Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, nel corso della seconda giornata di lavori dell’assemblea plenaria del Comitato europeo delle Regioni, riunita questa mattina a Bruxelles. Marsilio che in qualità di Presidente del Gruppo ECR ha proposto all’assemblea plenaria il dibattito sulle strategie locali per combattere l’aumento degli atti di antisemitismo nelle città e nelle regioni d’Europa, ha dichiarato inoltre che: “è fondamentale che gli Stati membri collaborino nello scambio di informazioni, nella cooperazione fra corpi di polizia e intelligence, nell’incremento della cybersecurity e nel contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina, potenziale veicolo per il fondamentalismo islamico in Europa.”