MARSILIO AD ANCARANO E SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA: DALLO SVILUPPO DELLE IMPRESE AL PONTE SUL TRONTO

TERAMO – “Sapere che ci sono esperienze e comprovate capacità professionali aiuta ad avvicinare nuove imprese. Il lavoro che stiamo facendo in questi anni è anche quello di rendere il territorio sempre più fertile e appetibile per l’insediamento di nuove imprese creando condizioni oggettive perché la competitività industriale possa crescere attraverso il miglioramento della viabilità, delle connessioni, del sistema delle infrastrutture e della logistica in generale”.

Così il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, oggi in visita istituzionale in Val Vibrata, nei comuni di Ancarano e Sant’Egidio alla Vibrata, accompagnato dall’assessore Pietro Quaresimale, dal sottosegretario Umberto D’Annuntiis e dai consiglieri Marco Cipolletti ed Emiliano Di Matteo.

Il presidente ha visitato anche aziende del territorio evidenziando come, grazie a presenze importanti nel settore tessile e dell’alta moda, che già danno lavoro a tante persone con importanti fatturati ed operano su mercati internazionali, si possano insediare su un terreno già fertile anche nuove aziende.

Ad accogliere Marsilio i rispettivi sindaci di Ancarano e Sant’Egidio, Angelo Panichi ed Elicio Romandini, nonché amministratori, cittadini, imprenditori e associazioni.

Al centro dell’incontro anche i due lotti della Pedemontana, nelle province tra Teramo e Ascoli, il finanziamento dei ponti sul Tronto e il ponte ciclopedonale sul Tronto.

“In questi giorni – ha proseguito Marsilio – insieme al presidente delle Marche, Francesco Acquaroli, dovremmo presentare il progetto definito che andrà in gara d’appalto. I fondi non sono mai spariti, questa opera ciclopedonale si farà presto e bene, così come le altre che aspettavamo da anni come quelli del ponti tra Ancarano e Martinsicuro e, nei prossimi giorni, verrà definito il piano delle opere pubbliche con i fondi della ricostruzione. Il commissario Guido Castelli riunirà la cabina integrata per annunciare anche questo finanziamento”.