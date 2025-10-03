MARSILIO AL CONVEGNO DELLE FINANZIARIE REGIONALI: “STRUMENTO PER LA CRESCITA DEI TERRITORI”

PESCARA– “Abbiamo voluto imprimere una svolta e dare una nuova impronta alla Finanziaria regionale, perché credo molto nel ruolo delle finanziarie come volàno di crescita per i territori, capaci di uscire dai confini regionali e confrontarsi a livello nazionale ed europeo”.

Con queste parole il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto oggi al convegno “Territori, crescita e futuro: le finanziarie regionali protagoniste dello sviluppo”, ospitato nell’auditorium Petruzzi di Pescara.

Nel suo intervento, Marsilio ha ricordato il percorso iniziato nel 2019 con la fusione tra Abruzzo Sviluppo e Fira, “una scelta coraggiosa – ha sottolineato – che ha portato alla nascita della nuova Fira, oggi in grado di chiudere i bilanci in attivo e di offrire fiducia e servizi qualificati a imprese, start-up e associazioni di categoria”.

Il Presidente ha inoltre ringraziato il management di Fira e gli assessori regionali coinvolti, evidenziando il ruolo centrale che la Finanziaria regionale è chiamata a svolgere nella gestione dei fondi europei, con l’obiettivo di diventare a breve organismo intermedio.

“Una scelta che consentirà – ha spiegato – di semplificare procedure, ridurre tempi e rendere più efficiente la macchina amministrativa, trasformando i fondi comunitari in un vero strumento di sviluppo e non in una zavorra burocratica”.

Marsilio ha anche richiamato le esperienze legate alla gestione del Fondo complementare del PNRR per le aree sismiche, ribadendo come la prossimità al territorio renda le Finanziarie regionali più efficaci rispetto agli strumenti nazionali: “Più si è vicini al tessuto economico locale – ha detto – più le misure riescono a calzare su misura alle esigenze di imprese e cittadini”.

Il Presidente ha, infine, rimarcato l’importanza della collaborazione tra Regioni, soprattutto quelle che condividono condizioni socio-economiche simili, invitando a sviluppare sinergie e buone pratiche comuni.

“Questa occasione di confronto – ha concluso – deve moltiplicare le opportunità di crescita, mettendo in rete le esperienze migliori e rafforzando il ruolo delle finanziarie come motore di sviluppo dei territori”. Al convegno hanno preso parte anche gli assessori regionali Tiziana Magnacca e Roberto Santangelo. In tarda mattinata è previsto anche l’intervento del vicepresidente della Regione, Emanuele Imprudente. In apertura c’era stato anche il saluto di Michele Vietti, presidente dell’ANFIR, l’associazione nazionale delle finanziarie regionali”.