MARSILIO COMMISSARIO RICOSTRUZIONE: PARLAMENTARI FDI, “AFFIDABILITA’ CHE SERVE PER RIPARTIRE”

L’AQUILA – “La nomina del presidente Marco Marsilio a commissario per la ricostruzione nei territori di Chieti e Bucchianico è una scelta di buon senso e di responsabilità. In un momento in cui servono competenza, rapidità e visione, il Governo ha deciso di affidarsi a chi ha già dimostrato di saper gestire con efficacia le emergenze e le risorse pubbliche”.

Lo affermano, in una nota, i parlamentari abruzzesi di FdI, Etelwardo Sigismondi, Guido Liris e Guerino Testa.

“Questa nomina – aggiungono – rappresenta un passo importante per l’avvio definitivo della fase di ricostruzione, in ausilio alle amministrazioni comunali e ai residenti che vivono il problema abitativo. Si va avanti in maniera spedita, con l’obiettivo di restituire sicurezza e prospettiva alle comunità colpite. Il commissario sarà anche un punto di raccordo tra il Governo nazionale e le amministrazioni locali, per affrontare e superare eventuali criticità che dovessero emergere lungo il percorso”.

“Come parlamentari abruzzesi, saremo al fianco del presidente Marsilio per sostenere ogni iniziativa utile alla rinascita di queste aree”, concludono.