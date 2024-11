MARSILIO: “CRISI STRUTTURALE AUTOMOTIVE, GREEN DEAL NON SOSTENIBILE”

MILANO- “Ci troviamo in un momento delicato per l’industria automobilista, settore che guida gli investimenti europei e pilastro per la coesione territoriale. Dobbiamo parlarci chiaramente e essere realisti, siamo di fronte a una crisi strutturale che riguarda in particolare il mercato delle autovetture”.

Lo ha detto Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, intervenendo da remoto all’assemblea dell’Alleanza delle regioni europee dell’automotive in corso a Monza. Nel settore sono preannunciati “tagli di posti di lavoro e chiusure di stabilimenti in tutta Europa, risultato di una concorrenza globale sempre più agguerrita combinata con gli obiettivi Green Deal insostenibili a fronte di una domanda bassa di veicoli elettrici e il loro costo” ha concluso Marsilio, auspicando di “collaborare da subito col nuovo commissario europeo”.