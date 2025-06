MARSILIO IN VISITA A ITALFLUID DI MONTESILVANO: “SEMPRE A FIANCO DI CHI CREA OCCUPAZIONE”

MONTESILVANO – Il presidente della Regione, Marco Marsilio, è intervenuto, questa mattina, alla celebrazione del 50° anniversario del Gruppo Italfluid, in corso di svolgimento al Pala Dean Martin – Centro Congressi di Montesilvano.

“Il gruppo Italfluid – ha detto Marsilio – ha saputo interpretare nel tempo le profonde trasformazioni del mercato energetico globale, rispondendo con visione strategica, capacità di innovazione e spirito di adattamento. Si tratta di un’impresa che ha saputo crescere – ha aggiunto – investendo nella ricerca, nella sostenibilità e nella collaborazione con partner pubblici e privati, con l’Università e con i centri di ricerca contribuendo a costruire un modello virtuoso di impresa tecnologica che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici”.

Italfluid è un’azienda leader nella fornitura globale di servizi per l’industria petrolifera specializzata per le attività di produzione e di gestione dei pozzi.

“È motivo di orgoglio per la Regione Abruzzo sapere che una delle sedi operative più importanti del gruppo – ha rimarcato Marsilio – insieme alla casa madre di Viggiano, in Basilicata, costituisce un asset strategico tra due regioni fortemente vocate alla produzione energetica, alla ricerca industriale e alla cooperazione tra pubblico e privato. Come Regione – ha spiegato il Presidente – siamo al fianco di chi investe, di chi produce valore creando occupazione. Per questo, – ha concluso – abbiamo messo in campo una serie articolata di azioni al supporto del nostro sistema produttivo, bandi su misura per la digitalizzazione, strumenti per favorire la transizione energetica, incentivi per le attività commerciali e turistiche, sostegni alle start-up innovative e contributi per la ricerca industriale.