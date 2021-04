MARSILIO INCONTRA VICEMINISTRO MORELLLI, POTENZIAMENTO STRUTTURE ABRUZZESI NEL DOSSIER

L’AQUILA – Lo sviluppo infrastrutturale dell’Abruzzo è stato al centro del cOlloquio tra il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, e il viceministro alle Infrastrutture, Alessandro Morelli, in visita istituzionale a L’Aquila. Il presidente Marsilio ha consegnato al viceministro Morelli un dossier che racchiude le progettualità più importanti al centro del confronto tra Regione e Governo che passando dalle reti viarie e ferroviarie contempla anche porti e aeroporto.

Ad accogliere il viceministro nel capoluogo il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il prefetto, Cinzia Torraco, e una delegazione di rappresentanti delle istituzioni, tra i quali l’onorevole Luigi D’Eramo, il vice presidente della giunta regionale, Emanuele Imprudente, l’assessore al Turismo, Fabrizia Aquilio, l’assessore alla Mobilità, Carla Mannetti, l’assessore all’Ambiente, Fabrizio Taranta, il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Francesco De Santis, e i consiglieri Laura Cucchiarella e Luigi Di Luzio.

Il presidente Marsilio ha chiesto al Viceministro di garantire l’impegno del Governo italiano nel confronti della Commissione Europea in sede di negoziato sulla revisione dei Corridoi Europei della mobilità (le reti Ten-T), per sostenere la richiesta formulata dalla Regione Abruzzo, tesa a ottenere il riconoscimento del Porto di Ortona nella rete “Core”, del Corridoio mediterraneo tirrenico-adriatico e del prolungamento dei corridoi lungo l’asse adriatico.

“Abbiamo consegnato al viceministro”, spiega il governatore d’Abruzzo, “un dossier con le più importanti schede di interesse per l’Abruzzo, in un momento importante in cui si sta programmando il futuro dell’Italia e dell’Europa. Dobbiamo far entrare l’Abruzzo a pieno titolo in questa partita. Il viceministro ha ascoltato con molta attenzione le questioni che gli sono state sottoposte garantendo il personale impegno per rimettere la nostra regione al centro delle politiche dei trasporti e delle connessioni a cominciare dalla revisione delle reti europee dei trasporti, per poi affrontare la questione dei porti e il lavoro che sull’autostrada sta facendo il commissario Maurizio Gentile”.

“In ultimo”, precisa Marco Marsilio, “la questione della ferrovia Roma Pescara su cui sono stati presi impegni precisi. Abbiamo anche affrontato il tema dell’avvio di una seria progettazione per risolvere il tema del collegamento ferroviario con il capoluogo aquilano, che oggi è privo di collegamenti diretti. Siamo certi che il viceministro”, conclude il presidente della Regione Abruzzo, “onorerà questi impegni assunti con la nostra regione nel Governo e nel Parlamento”.

Nel corso della mattinata sono state effettuate visite presso il cantiere dell’immobile che sino al 6 aprile 2009 ospitava la scuola De Amicis, in quello della scuola elementare di Santa Barbara – dove sono oggi sono iniziati i lavori di demolizione del plesso – e nella Basilica di Collemaggio.

“Con il vice ministro ci siamo confrontati su una serie di temi, dalla ricostruzione pubblica e delle scuole alla velocizzazione dei collegamenti per le aree interne ai ristori per le imprese che hanno sostenuto maggiori spese per adeguarsi alle normative anticovid. Argomenti specifici sui quali ho consegnato dei dossier specifici affinché possano essere messi all’attenzione del governo e individuate strategie condivise” dichiara il sindaco Biondi.

“L’Aquila è una città che ha dato tanto e che ha già pagato tanto, come tutta la regione Abruzzo. Oggi occorre intervenire per migliorare i collegamenti tra questo territorio e il resto d’Italia, in particolare Roma. Mi farò portavoce al Ministero delle istanze raccolte” ha dichiarato il viceministro Morelli.