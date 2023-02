PESCARA – “Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, questa mattina è stato ricoverato in day hospital all’ospedale di Pescara per fare analisi strumentali e terapie antinfluenzali”.

È quanto si legge in una nota dell’ufficio stampa nella quale viene precisato che “lo stato di salute è buono e non desta preoccupazioni. Nel pomeriggio il presidente Marsilio è tornato al lavoro, in piena attività”.