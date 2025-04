L’AQUILA – “Siccome so che molti di voi temono, alla luce di voci sempre più insistenti, che vada via nel 2027 per candidarmi alle politiche, voglio informarvi che rimarrò fino alla fine del mandato, nel 2029. Ovviamente, se ci sono le condizioni e in maggioranza vi comportate bene e non mi mettete in difficoltà”.

Un discorso che sarebbe stato percepito come un aut aut, una minaccia dal tenore, “o fate quello che dico io o tutti a casa”, quello che avrebbe pronunciato più volte ai suoi il presidente della Regione, Marco Marsilio di Fdi, per sgombrare il dubbio sul fatto che la maggioranza di centrodestra completerà questa legislatura dopo la conferma, per la prima volta nella storia della Regione, alle elezioni del marzo del 2024.

E che, nonostante il carattere positivo dell’annuncio, non avrebbe avuto l’effetto di tranquillizzare il centrodestra, alle prese con gravi problemi di bilancio, sia generale sia nella sanità, e che ha spesso dovuto affrontare i nervosismi, spesso definiti fuori luogo, dell’influente governatore, molto ascoltato a Roma anche dalla stessa premier, Giorgia Meloni.

Come assicurano fonti confidenziali di questo giornale, la permanenza “condizionata” il governatore nato a Roma e di origini abruzzesi la avrebbe certificata l’ultima volta durante il summit del centrodestra del 18 marzo scorso che, su proposta blindata dello stesso presidente, ha deciso l’aumento della addizionale Irpef per coprire il debito della sanità.

Marsilio, davanti ai suoi litigiosi compagni di viaggio, ha chiuso ogni discorso e ogni valzer elettorale proprio nella tesissima riunione a cui ha confermato l’aumento dell’addizionale Irpef, prendendo a male parole il consigliere regionale della Lega, Carla Mannetti, per poi scusarsi il giorno dopo. Aumento imposto da Marsilio con il pugno di ferro, approvato in giunta e illustrato in conferenza stampa una settimana dopo e contro cui Lega, Forza Italia e parte di FdI avevano inizialmente puntato i piedi. Aumento approvato poi nel consiglio del 3 aprile, con l’aula Spagnoli occupata dall’opposizione e dai sindacati, e con l’ok ad emendamenti che hanno ridotto l’aliquota inizialmente prevista per i redditi tra 28.000 e 50.000 euro.

Marco Marsilio, 57enne, ex senatore e deputato, ed ex coordinatore regionale meloniano del Lazio, oltre che tesoriere del partito, ha dunque messo in chiaro che rimarrà fino alla fine del secondo, storico mandato da presidente della Regione, ovvero fino alla primavera del 2029. Il che significa che rinuncerà ad una sicura elezione in parlamento alle elezioni del 2027 e, come hanno sottolineato spesso i suoi fedelissimi, ad un importante incarico di governo.

Nel 2029, terminato il mandato, per Marsilio potrebbe però essere pronto un seggio al parlamento europeo vista la concomitanza tra le regionali e le elezioni europee.

Una sottolineatura, la sua, nel corso di un summit dove il presidente era dir poco nervoso e contrariato sin dall’inizio, per l’assenza del presidente della quinta commissione Sanità, Paolo Gatti, e del capogruppo della lista del presidente Luciano Marinucci, tanto che poi è finito nella bufera politica e mediatica per la violenta aggressione verbale “alla prossima intervista ti prendo a calci nel c…”, ai danni di Mannetti, accusata di aver rilasciato una intervista al Tgr Abruzzo nella quale si era detta contraria all’aumento delle tasse per coprire il pericoloso disavanzo. tanto che Mannetti è andata via seguita dal capogruppo Vincenzo D’Incecco e dal vicepresidente di Regione Emanuele Imprudente.

E, forse in preda ancora alla rabbia, nel vedere la sua maggioranza ostile all’aumento dell’addizione Irpef sia pure a scaglioni e solo sopra i 28.000 mila euro di reddito, e con una piccola riduzione sotto tale soglia, nei giorni successivi ha ufficializzato in una intervista rilasciata alla autorevole emittente televisiva regionale Rete8, di proprietà dell’imprenditore della sanità Luigi Pierangeli, Marsilio ha ribadito che rimarrà al timone della Regione fino alla fine del mandato.

Un annuncio condito da dettagli che non sono però piaciuti a tutti i consiglieri regionali, che mal sopportano, e da tempo, la gestione autoritaria e a colpi di imperio senza vere condivisioni che ha inaugurato il governatore dopo la vittoria con un risultato schiacciante alle regionali del marzo dello scorso anno.

Sulla neanche che tanto velata tirata di orecchio alla maggioranza, ovvero quella di “minacciare” di andare via, “se non ci si comporta bene”, nessuno ha risposto al presidente, in molti non hanno preso bene quello che viene considerato l’ennesimo scivolone del potente uomo politico di Fdi, il quale nonostante la appartenenza alla corrente dei gabbiani, ha un ottimo rapporto e viene molto considerato dalla premier, Giorgia Meloni.

E non è escluso che sia stato proprio il pensiero del leader nazionale di Fdi, eletta deputato nel collegio L’Aquila-Teramo, che non vuole che i suoi amministratori lascino in corso d’opera i mandati, a convincere Marsilio che forse alla candidatura, ci aveva fatto la bocca visto il clima sempre più rissoso nella maggioranza, i suoi nervosismi e cadute di stile, oltre alla piega che ha preso il secondo mandato.