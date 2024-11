MARSI’N JAZZ ARRIVA AD AVEZZANO: AL CASTELLO ORSINI IL CONCERTO DEL PIANISTA BENITO GONZALES

AVEZZANO – Direttamente dai prestigiosi live club di New York, giovedì 21 novembre al Castello Orsini di Avezzano andrà in scena il concerto del celebre pianista jazz Benito Gonzalez, due volte candidato ai Grammy Awards.

L’evento, il cui orario di inizio è fissato alle 21.30, è organizzato dall’Associazione Culturale “Blue Note” sotto la direzione artistica del maestro Franco Finucci.

Gonzalez, talentuoso musicista di fama internazionale, nel suo stile combina la lunga tradizione del jazz americano con ritmi provenienti da tutto il mondo. Ha lavorato con alcuni tra i più apprezzati artisti in attività e, in tour, si accompagna con i migliori musicisti di sezioni ritmiche della scena mondiale. Ha vinto la Great America Jazz Piano Competition nel 2005, è stato onorato nel 2020 di essere un artista Steinway & Sons. Nel 2003 ha fatto parte della band di Jackie McLean e poi si è unito al quartetto di Kenny Garrett per sette anni fino al 2013. Nel 2019 si è unito alla leggenda del sassofono Pharoah Sanders come suo pianista/direttore musicale.

Nel corso della sua carriera, Gonzalez è stato determinante come sideman esibendosi e registrando con grandi del jazz come Bobby Hutcherson, Dave Liebman, Gary Bartz, Curtis Fuller, Al Foster, Lenny White, Billy Hart, Ignacio Berroa, Buster Williams, Rene McLean, Steve Turre, Delfeayo Marsalis, Hamiet Bluiett, Ron Blake, Antonio Sanchez, Mark Gross e T.K. Blu. Come solista ha registrato Starting Point (2004) e Circles (2010), Dream Rhapsody (2015) con la flautista/cantante slava Sisa Michalidesová, e un amorevole tributo a McCoy Tyner Passion Reverence Transcendence (2018).