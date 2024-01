MARTEDI’ CONSIGLIO REGIONALE: SARA’ ASCOLTATO IL SINDACO DI ROSETO SULLA RISERVA DEL BORSACCHIO

L’AQUILA – Martedì 30 gennaio, alle ore 12, nell’Aula Spagnoli di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila, è in programma la seduta del Consiglio regionale. All’ordine del giorno due progetto di legge: ” Modifiche alle leggi regionali n. 31/2006, n. 41/2012, n. 20/2023, n. 22/2023 e alla legge di stabilità regionale 2024″ e “Interventi di sostegno alle città murate e alle fortificazioni della Regione Abruzzo”; la nomina del Difensore civico regionale e la designazione dei componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti. Nel corso della seduta saranno esaminate anche due risoluzioni: “Campagna di monitoraggio a mezzo di riscontro diagnostico nei casi di morte improvvisa verificatisi in territorio regionale” e “Ulteriori misure urgenti per contrastare lo spopolamento dei piccoli comuni di montagna ricadenti nei parchi abruzzesi”.

Il Consiglio regionale sarà preceduto, alle ore 10, dalla Commissione Bilancio chiamata a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate ai progetti di legge che andranno in Aula. Alle 11:30 si riunirà la Conferenza dei Capigruppo nel corso della quale sarà ascoltato il Sindaco di Roseto degli Abruzzi (Teramo) in merito alla riperimetrazione della Riserva del Borsacchio.