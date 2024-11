MARTINSICURO: ARRESTATO 54ENNE EVASO DA DOMICILIARI, DEVE SCONTARE 5 ANNI PER SPACCIO DI DROGA

MARTINSICURO – I Carabinieri del Comando Provinciale di Teramo hanno arrestato, a Martinsicuro, per evasione un 54enne, extracomunitario, con precedenti di polizia per reati in materia di droga.

L’uomo, dal febbraio scorso, si trovava in detenzione domiciliare con braccialetto elettronico in San Benedetto del Tronto dovendo scontare una pena di 5 anni di reclusione per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il 54enne, che si era disfatto del braccialetto elettronico, è stato rintracciato dai Carabinieri, nella Frazione Villa Rosa di Martinsicuro, nell’ambito di più ampi controlli del territorio, finalizzati a contrastare reati predatori ed in materia di sostanze stupefacenti.

Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la casa Circondariale di Teramo.