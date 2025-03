MARTINSICURO: ARRESTATO DAI CARABINIERI UN 45ENNE PER UN FURTO IN ABITAZIONE

TERAMO – I Carabinieri della Stazione di Martinsicuro (Teramo) hanno arrestato in flagranza di reato un 45enne, pregiudicato italiano, per furto in abitazione. L’uomo, approfittando della temporanea assenza del proprietario, si è introdotto furtivamente all’interno dell’abitazione con l’intento di sottrarre beni di valore. Tuttavia, grazie alla prontezza della vittima nel segnalare l’intrusione e all’immediata risposta operativa dei militari, il soggetto è stato sorpreso sul fatto e bloccato prima che potesse darsi alla fuga.

Nel corso della perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto in suo possesso tre taniche d’olio, già pronte per essere trafugate, oltre a un set di attrezzi da scasso, strumenti inequivocabilmente destinati alla commissione del reato. La refurtiva è stata prontamente restituita al legittimo proprietario, mentre gli strumenti utilizzati per l’effrazione sono stati sottoposti a sequestro. Dopo l’arresto e il completamento delle formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Teramo, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il Tribunale, nel convalidare l’arresto, ha disposto nei confronti dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso il luogo di abituale dimora.

L’operazione testimonia ancora una volta l’efficacia dell’azione preventiva e repressiva dell’Arma dei Carabinieri, che con tempestività e professionalità continua a garantire la sicurezza della comunità e a contrastare con determinazione ogni forma di illegalità sul territorio.